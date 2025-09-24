Эндокринолог Белоусова отметила, что богатый белками рацион помогает укрепить иммунитет осенью

Врач-эндокринолог медицинской компании «СберЗдоровье» Маргарита Белоусова поделилась с RT советами по питанию, которые помогут укрепить иммунитет и улучшить самочувствие в осенний период.

Специалист подчеркнула, что питание играет важную роль в поддержании организма. Рацион должен быть сбалансированным и включать белки, полезные жиры, сложные углеводы, витамины и микроэлементы.

«Белки помогают поддерживать нормальную работу иммунной системы. Среди продуктов, которые их содержат, можно выделить мясо индейки и курицы, яйца, бобовые, тофу, кисломолочные продукты, такие как йогурт без сахара, кефир, творог», — отметила Белоусова.

Также доктор рекомендовала употреблять красную рыбу, например семгу, форель, нерку, для получения омега-3 кислот. Для улучшения настроения эндокринолог предложила употреблять до 25 граммов в сутки темного шоколада с содержанием какао 70% и выше.