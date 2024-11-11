Эндокринолог Баранов развеял миф, что дробное питание приводит к инсулинорезистентности

Дробное питание не приводит к развитию инсулинорезистентности, хотя это очень частое заблуждение. Об этом «ФедералПресс» рассказал эндокринолог-диетолог Павел Баранов.

По его словам, сам по себе выброс инсулина не вредит здоровому человеку. Другое дело, если речь идет о человеке с ожирением, у которого на фоне лишнего выброса энергии может развиться диабет второго типа.

Однако это может случиться и в том случае, если человек питается лишь раз в день, но избыточно. Формируя рацион, главное делать его сбалансированным и умеренным по количеству калорий. В этом случае неважно, сколько раз в день питается человек, вреда для организма не будет, подытожил врач.