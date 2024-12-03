Эндокринолог Аврамова: витамины A и C помогут замедлить старение кожи

Эндокринолог-диетолог, специалист превентивной и антивозрастной медицины Карина Аврамова рассказала, как сохранить молодость кожи с помощью БАДов. Ее слова опубликовали « Известия ».

Врач посоветовала обратить внимание на антиоксиданты, к которым относятся витамины А, С, Е. Они замедляют процессы старения и снижают негативное воздействие свободных радикалов. Усилит эффект коэнзим Q10, улучшающий энергообмен клеток.

«Омега-3 жирные кислоты — это основа для увлажненной и упругой кожи. Они укрепляют клеточные мембраны и предотвращают потерю влаги», — добавила медик.

Эксперт рекомендовала подбирать добавки вместе с доктором. При выборе важно учитывать репутацию производителя и проверять маркировку.