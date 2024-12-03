Эндокринолог Аврамова: витамины A и C помогут замедлить старение кожи

Эндокринолог-диетолог, специалист превентивной и антивозрастной медицины Карина Аврамова рассказала, как сохранить молодость кожи с помощью БАДов. Ее слова опубликовали «Известия».
Врач посоветовала обратить внимание на антиоксиданты, к которым относятся витамины А, С, Е. Они замедляют процессы старения и снижают негативное воздействие свободных радикалов. Усилит эффект коэнзим Q10, улучшающий энергообмен клеток.
«Омега-3 жирные кислоты — это основа для увлажненной и упругой кожи. Они укрепляют клеточные мембраны и предотвращают потерю влаги», — добавила медик.
Эксперт рекомендовала подбирать добавки вместе с доктором. При выборе важно учитывать репутацию производителя и проверять маркировку.
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