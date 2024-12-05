Эндокринолог Атаманова заявила, что жесткие ограничения в еде ведут к перееданию сладкого

Зачастую люди не могут отказаться от сладкого из-за стресса, неправильной диеты или привычки награждать себя чем-то вкусным. Употребление целой плитки шоколада за раз говорит не о любви к продукту, а об отсутствии самоконтроля. Об этом заявила врач-эндокринолог Юлия Атаманова в разговоре с «Газетой.Ru» .

Специалист отметила, что физиологически человек чувствует вкус и получает максимальное удовольствие от первого куска еды. Дальше привлекательность пищи для организма понижается. Это называется сенсорным насыщением.

Как правило, его блокируют жесткие ограничения в питании. Постоянное чувство голода заставляет все чаще прибегать к сладкому, добавила Атаманова.