Эндокринолог Артемьева развеяла пять мифов о щитовидной железе

Эндокринолог НМИЦ «Лечебно-реабилитационный центр» Минздрава России Анастасия Артемьева объяснила, что усталость, набор веса, зябкость и выпадение волос не всегда связаны с щитовидной железой, сообщает ЗдоровьеMail .

Артемьева рассказала, что при гипотиреозе действительно возможны слабость, сухость кожи, выпадение волос и набор веса. Однако те же жалобы часто возникают при дефиците железа и витамина D, хроническом стрессе, нарушении сна и других состояниях.

По словам врача, прибавка веса при гипотиреозе обычно составляет 2-5 кг и чаще связана с отечностью. Значительное ожирение в большинстве случаев вызвано перееданием, низкой физической активностью, инсулинорезистентностью или психологическими причинами.

Холодные руки и ноги, тревожность или апатия тоже не указывают на болезнь щитовидной железы однозначно. Такие симптомы могут сопровождать анемию, низкое давление, вегетативную дисфункцию, депрессию и тревожные расстройства.

Для базовой проверки щитовидной железы врач рекомендует сдать ТТГ. Если показатель отклонен, дополнительно назначают свободный Т4, а при подозрении на аутоиммунный процесс — антитела к ТПО и антитела к ТГ. УЗИ делают при узлах, увеличении железы, болезненности или асимметрии.

Артемьева добавила, что при усталости, слабости, выпадении волос и сухости кожи также стоит проверить ферритин, витамин D и общий анализ крови. Если ТТГ в норме, искать причину нужно вместе с врачом, а не начинать самолечение гормонами.