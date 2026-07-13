El Confidencial: в ВОЗ посоветовали проветривать помещения не днем

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) дала рекомендации по проветриванию помещений в жаркую погоду. Издание El Confidencial пишет, что эксперты ВОЗ утверждают: открывание окон днем неэффективно для охлаждения воздуха в помещении, так как это способствует проникновению теплого воздуха с улицы.

Специалисты рекомендуют проветривать комнаты ночью или ранним утром, когда температура на улице ниже. Кроме того, в течение дня стоит закрывать жалюзи, шторы и ставни, чтобы предотвратить повышение температуры в доме из-за солнечных лучей, добавил сайт TheRussianNews.ru.

Ранее офтальмолог Антон Казанцев предупреждал о привычках, вредных для зрения летом. Он отметил, что использование дешевых темных очков без UV-фильтра может быть особенно опасно.