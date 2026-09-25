Эксперты заявили, что суточная норма свежего инжира составляет две-три штуки

Оптимальная суточная норма свежего инжира составляет около 100 граммов, что соответствует двум-трем плодам. Об этом сообщил сайт «МК в Питере» .

Плод богат клетчаткой, медью, калием, магнием, а также витаминами K и группы B. Эти вещества поддерживают работу нервной и пищеварительной систем, обмен веществ и мышечный тонус.

Сушеный инжир заметно калорийнее свежего: при высушивании концентрация питательных веществ вырастает в три-четыре раза, поэтому такой перекус требует умеренности.

По данным Роспотребнадзора, отвар сушеной фиги традиционно применяют при простуде как жаропонижающее и средство от кашля, однако народное средство не заменяет назначенное врачом лечение. Также инжир не относится к гипоаллергенным продуктам — людям, склонным к аллергии, советуют проконсультироваться со специалистом.