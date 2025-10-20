Эксперты Сеченовского университета рассказали о потенциальных опасностях пробиотиков

Эксперты Сеченовского университета выделили потенциальные опасности пробиотиков. Медицинские специалисты выделили три основных недостатка: нестабильность жизнеспособности, вариативность эффекта у пациентов и риск сепсиса. Об этом написала «Газета.Ru» .

Профессор кафедры общей гигиены Сеченовского Университета и заведующий лабораторией разработки природных средств для укрепления здоровья Государственного университета Нью-Джерси Михаил Чикиндас подчеркнул: «Нельзя сказать, что пробиотики всегда сохраняют жизнеспособность до окончания срока годности, работают у разных людей одинаково, а самое главное — пробиотики могут представлять опасность для людей с пониженным иммунитетом и могут даже вызвать системные инфекции».

В качестве альтернативы врачи предложили использовать постбиотики — продукты жизнедеятельности пробиотиков, которые могут быть более безопасными и эффективными для восстановления микрофлоры кишечника и укрепления здоровья.