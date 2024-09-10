Эксперты Роспотребнадзора: заразиться педикулезом после купания в бассейне невозможно

Педикулез передается при непосредственном контакте с людьми. Заразиться им после купания в бассейне невозможно, сообщил сайт «Петроград» со ссылкой на пресс-службу Управления Роспотребнадзора по Петербургу.

Если же заболевание обнаружили у одного из членов семьи, необходимо сразу же обработать волосистую часть головы специальным аптечным средством. После этого важно надеть чистую одежду.

Кроме того, рекомендуется постирать все постельное белье и прогладить его горячим утюгом с паром.