Эксперты Роспотребнадзора: вишня особенно полезна для людей с болезнями сердца

Вишня укрепляет сосуды и капилляры, что значительно уменьшает риск инсульта и инфаркта. По этой причине ягода особенно полезна для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, сообщили эксперты Роспотребнадзора в беседе со СМИ.

Также в вишне содержится большое количество магния и кобальта, которые помогают повысить уровень железа в крови. Благодаря эллагеновой кислоте плоды способны снизить риск возникновения злокачественных опухолей.

Однако при чрезмерном употреблении вишня может вызвать изжогу. Ягодой не стоит увлекаться людям с болезнями желудка и аллергией, сообщил «Петербургский дневник».

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