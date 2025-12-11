Эксперты Роспотребнадзора указали на пользу употребления цитрусовых в сезон простуд

Тульское Управление Роспотребнадзора рассказало о пользе цитрусовых в сезон простуд. Лимоны, апельсины, грейпфруты и мандарины способны поддержать иммунитет человека, отметил сайт «ТСН 24» .

По данным экспертов, лимоны нормализуют сосудистый тонус и стабилизируют работу нервной системы. Апельсины богаты витаминами, необходимыми для качественного умственного развития.

Мандарины помогают предотвратить накопление жира в печени и отложение холестериновых бляшек. Грейпфруты способствуют сжиганию жиров, ускоряют обмен веществ и снижают уровень холестерина в крови.

Кроме того, цитрусовые содержат антиоксиданты, защищающие организм от разрушения, и растворимую клетчатку — пектин.