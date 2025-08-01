Эксперты Роспотребнадзора посоветовали при похолодании постепенно повышать калорийность и жирность пищи

Когда после жары резко холодает, у многих возникает желание приготовить горячий и наваристый суп. Однако врачи предупредили, что такая пища не всегда полезна, особенно в первые прохладные дни, когда организм еще не адаптировался к изменениям, сообщил сайт «Мойка 78» .

«После жаркой погоды обмен веществ замедлен, тело все еще функционирует в прежнем режиме. Резкое введение жирной и тяжелой пищи — это удар по пищеварительной системе, печени, поджелудочной железе», — подчеркнули диетологи.

Роспотребнадзор рекомендовал адаптировать рацион постепенно и следить за реакцией организма. Резкое повышение калорийности и жирности блюд может негативно сказаться на здоровье.

Вместо жирных бульонов и сала лучше выбирать теплые блюда, насыщенные клетчаткой, белками и правильными жирами: овощные супы с крупами, птицу или рыбу как источник белка, овощи и зелень. Это поможет организму адаптироваться к изменениям погоды без вреда для здоровья.