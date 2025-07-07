Эксперты Роспотребнадзора посоветовали мыть руки после контакта с животными, чтобы уберечься от зоонозных болезней

Болезни, которые передаются от животных человеку, называются зоонозами. Они могут быть вызваны вирусами, бактериями, паразитами и грибками. Как избежать заражения, рассказали эксперты Роспотребнадзора Северной столицы, их рекомендации привел телеканал «Санкт-Петербург» .

По информации специалистов, насчитывается более 200 зоонозных заболеваний. Среди них — бешенство, бруцеллез, сибирская язва, туляремия, ящур и лептоспироз.

Инфекцию можно получить от коров, коз, овец, свиней, собак, кошек, грызунов и птиц. К основным путям передачи болезни относятся контакт с больными животными или их выделениями; употребление зараженных продуктов (мясо, молоко, вода); укусы насекомых (клещи, комары, блохи); обработка шерсти, туш, шкур инфицированных животных.

Чтобы обезопасить себя, специалисты советуют не употреблять сырые продукты, тщательно мыть овощи и фрукты, использовать защитную одежду при работе с животными и в сельском хозяйстве, защищать продукты и воду от грызунов, купаться только в разрешенных местах, а также мыть руки после контакта с животными.