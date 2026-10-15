Эксперты Роскачества призвали съедать не более 100-150 граммов квашеной капусты в день

Продукт поддерживает пищеварение благодаря пробиотикам, а за счет витамина C укрепляет иммунитет. Большое количество клетчатки и низкая энергетическая ценность помогают контролировать вес. Оптимальная порция составляет не более 100-150 граммов в день.

Вместе с тем в блюде содержится много соли, избыток которой вызывает задержку жидкости, отеки и повышает давление. Специалисты посоветовали ограничить квашеную капусту людям с гипертонией и болезнями почек. Кроме того, из-за высокой кислотности, стимулирующей выработку желудочного сока, продукт не рекомендуется есть при заболеваниях ЖКТ.