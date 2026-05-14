Эксперты Роскачества предостерегли от рисков экстренного похудения к лету

Эксперты Роскачества предупредили о негативных последствиях быстрого похудения к теплому сезону. По их мнению, резкое ограничение калорий приводит к потере мышечной ткани, а не жировой. Возвращение к привычному режиму питания часто сопровождается набором веса с избытком, написали «Известия» .

Кроме того, строгие диеты могут вызвать проблемы с желудочно-кишечным трактом и расстройство пищевого поведения. Монодиеты, основанные на употреблении одного продукта, опасны дефицитом белков, жиров, углеводов и микроэлементов. Это негативно сказывается на иммунитете, состоянии кожи, ногтей и зубов, качестве сна.

В Роскачестве рекомендовали придерживаться безопасной скорости снижения веса — не более 0,5–1 кг в неделю. Питание должно быть сбалансированным, включать достаточное количество белка, сложных углеводов, полезных жиров, клетчатки, витаминов и минералов. Регулярные физические нагрузки также важны. Перед началом диеты лучше проконсультироваться с врачом.

Поддержание формы и баланса полезных веществ облегчается при употреблении функциональных продуктов, обогащенных витаминами, пробиотиками или пищевыми волокнами. Они помогают восполнить дефицит нутриентов, нормализуют пищеварение и укрепляют иммунитет.