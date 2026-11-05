Эксперты рассказали, что сбалансированное питание и стабильный сон помогают укрепить иммунитет осенью

Снизить риск сезонных простуд помогут стабильный сон, умеренная физическая активность и сбалансированное питание. Подборку рекомендаций для иммунитета опубликовала Общественная Служба Новостей .

Организму требуется от семи до девяти часов ночного сна по регулярному графику. Эксперты также советуют уделять умеренной активности — прогулкам, йоге или домашним тренировкам — около 150 минут в неделю, избегая переутомления.

В рацион рекомендовано включать овощи, фрукты, белки, полезные жиры, клетчатку и пить достаточно воды. Прием витаминов и добавок авторы советуют обсуждать с врачом.

Среди базовых мер профилактики названы мытье рук с мылом не менее 20–30 секунд, регулярное проветривание, снижение стресса, ограничение алкоголя и курения, а также вакцинация.