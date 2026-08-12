Эксперты предупредили, что кошки чувствительны к испарениям инсектицидов от фумигаторов

Фумигаторы — популярные средства защиты от комаров, но неправильное их использование может быть опасно для здоровья людей и домашних животных, сообщил URA.RU .

Фумигаторы работают за счет нагревания и испарения инсектицидов, которые парализуют нервную систему насекомых. Хотя эти химические вещества считаются малотоксичными для человека в умеренных дозах, длительное использование фумигатора в закрытом помещении или при плохой вентиляции может вызвать головные боли, першение в горле, слезотечение и ухудшение самочувствия у людей, особенно у тех, кто страдает аллергией, астмой, беременных и маленьких детей.

Особенно чувствительны к таким испарениям кошки. Их печень не способна эффективно расщеплять многие синтетические пиретроиды, которые часто входят в состав средств от комаров. Накопление токсинов в организме питомца может вызвать тяжелое отравление, сопровождающееся потерей координации, сильным слюнотечением, мышечными спазмами и даже судорогами.

Собаки переносят такие испарения легче, но и они могут пострадать в замкнутом пространстве. Чтобы минимизировать риски, рекомендуется использовать фумигатор за пару часов до сна, а затем отключать его, а также тщательно проветривать комнату.