При выборе кофемолки важно учитывать тип помола и способ заваривания, а не только мощность прибора. Об этом сообщило издание URA.RU .

Кофемолки делятся на два типа: ножевые и жерновые. Ножевые устройства дешевле, но рубят зерна хаотично, создавая неравномерный помол. Жерновые модели перетирают кофе между двумя дисками, обеспечивая ровную фракцию, но стоят дороже.

Для приготовления эспрессо специалисты рекомендуют выбирать только жерновую кофемолку. Ножевая дает смесь пыли и крупных частиц, из-за чего вкус напитка становится нестабильным. При покупке стоит отдавать предпочтение моделям с регулировкой степени помола: для турки нужен мелкий, для френч-пресса — крупный, для гейзерной кофеварки — средний.

Мощность влияет на скорость, а не на качество: слишком высокая может перегреть зерна. Для дома достаточно 150–250 Вт. Оптимальный объем чаши — от 60 до 150 граммов, чтобы не молоть кофе в несколько приемов.