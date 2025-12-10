Эксперты МЧС посоветовали в холода носить три слоя одежды, чтобы избежать обморожения

С приходом холодов в сибирские регионы, где на этой неделе температура опустится до −34 градусов, важно помнить о правилах безопасности в морозную погоду. Чтобы не замерзнуть, необходимо правильно одеваться. Спасатели МЧС рекомендовали использовать принцип многослойности. Достаточно трех слоев одежды, сообщил сайт «ФедералПресс».

Первый слой — термобелье, которое отводит влагу и сохраняет тепло. Второй слой — утепляющий, например, свитер и неплотные штаны. Третий слой — защитный, это может быть верхняя одежда, желательно ветрозащитная.

Также важно правильно выбирать обувь — на толстой подошве, которая минимизирует контакт стопы с холодной землей. Тесные сапоги или модели на каблуке нарушают кровообращение.

Если человек получил обморожение, нужно его переместить в теплое помещение, дать горячий чай или молоко, укрыть поврежденные конечности теплоизолирующей повязкой. Нельзя растирать обмороженные участки снегом или жесткой тканью, резко согревать, растирать кожу спиртом или жиром и позволять отогретому участку снова замерзнуть.