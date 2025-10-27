Парфюмер Кузьмина рассказала, что цитрусовые ароматы помогают бороться с осенней хандрой

Парфюмерный эксперт Валерия Кузьмина из «Золотого Яблока» поделилась с «Газетой.Ru» секретом, как цитрусовые ароматы могут помочь справиться с осенней хандрой.

По словам специалиста, композиции с нотами апельсина, бергамота, имбиря или корицы могут стать спасением, если день начинается без энергии.

Эксперт рекомендовала использовать атомайзер или миниатюру любимого парфюма с насыщенным содержанием масел, чтобы аромат сопровождал весь день. Для тех, кто работает удаленно, она предложила ароматическую свечу с цитрусовыми нотами.

Кузьмина подчеркнула, что реакция на запахи индивидуальна, и призвала прислушиваться к собственным ассоциациям при выборе «антистрессового» парфюма.