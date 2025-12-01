Эксперт «Живой еды» Малоземов посоветовал не мыть курицу перед приготовлением

Автор и ведущий программы «Живая еда» Сергей Малоземов рассказал о рисках мытья сырого мяса птицы перед приготовлением. Об этом сообщила радиостанция Sputnik .

Как пояснил специалист, при промывании курицы под краном капли воды вместе с патогенными микроорганизмами распространяются вокруг, попадая на рабочие поверхности кухни. Исследования подтверждают опасность такого метода подготовки продукта.

«Это не какая-то выдумка, это результаты научных экспериментов. Те же самые эксперименты показали, что на самом деле гораздо безопаснее курицу не мыть, а обтирать просто бумажными салфетками», — отметил эксперт.

Среди возможных возбудителей заболеваний эксперт назвал сальмонеллу и листерию, которые способны вызвать серьезные расстройства здоровья.