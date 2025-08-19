Эксперт «X5 Клуб» Самойлова рассказала, что шоковая заморозка продуктов помогает сохранить около 90% витаминов

Специалист по домашней экономике проекта «X5 Клуб» Арина Самойлова в беседе с RT поделилась информацией о методах сохранения витаминов в продуктах.

Эксперт заявила, что замораживание — наиболее эффективный способ сохранения полезных веществ. Шоковая заморозка при низких температурах (-18 градусов и ниже) помогает сохранить клетки продукта целыми, что обеспечивает сохранение питательных качеств после разморозки.

«Современные технологии позволяют сохранять около 90% полезных веществ, включая витамин C и витамины группы B, содержащиеся в продуктах вроде брюссельской капусты, облепихи, клубники, зелени и брокколи», — рассказала Самойлова.

Традиционное консервирование также имеет свои преимущества, но оно подразумевает термообработку, из-за которой теряется до половины полезных компонентов. Тем не менее этот метод сохраняет минералы и клетчатку, делая домашние закатки полезным дополнением к зимнему меню. Специалист рекомендовала сочетать оба метода для получения максимальной пользы от продуктов.