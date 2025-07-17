Эксперт «ВсеИнструменты.ру» Чихринова предупредила, что загрязнение кулера может вызвать кишечные инфекции

Загрязнение кулера может привести к возникновению кишечных инфекций. Об этом рассказала эксперт онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру» Александра Чихринова в разговоре с сайтом «Известия» .

Специалист обратила внимание на опасность бактериального заражения и ухудшения качества воды из-за плесени, накипи и органических отложений.

«Загрязненность или неисправность кулера можно определить по внешнему виду. Например, капли воды на корпусе указывают на протечку. Пыль и грязь на вентиляционных решетках ухудшают охлаждение компрессора. Помимо этого, запах плесени или затхлости сигнализирует о бактериальном загрязнении, а ржавчина и трещины могут стать причиной поломки кулера», — привел слова эскперта сайт RT.

Чихринова рекомендовала проводить санитарную обработку кулера каждые три–шесть месяцев: разбирать устройство, промывать резервуары, дезинфицировать трубки и краны. Если устройством пользуются более десяти человек в день, чистку следует проводить раз в три месяца.