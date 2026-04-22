Эксперт ВОЗ Демин заявил, что синтетические добавки в мармеладе могут спровоцировать онкологические заболевания

Эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и президент Российской ассоциации общественного здоровья Андрей Демин в разговоре с «Абзацем» предупредил о потенциальной опасности мармелада, содержащего синтетические красители, ароматизаторы и консерванты. Он отметил, что такие продукты могут спровоцировать серьезные заболевания, включая онкологические.

Демин подчеркнул, что недостаточный контроль за производством и составом мармелада создает значительные риски для здоровья. Он предложил проводить обязательную государственную экспертизу технических условий и стандартов организации для их регистрации в федеральном информационном фонде стандартов.

«Это вредные продукты, которые вызывают ожирение, заболевания пищеварительной системы, аллергии, онкологию», — отметил Демин.

По его словам, употребление подобных продуктов может привести к ожирению, проблемам с пищеварением, аллергическим реакциям. Эксперт призвал Роспотребнадзор усилить контроль за производителями и составом мармелада, особенно импортного.