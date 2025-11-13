Эксперт в области биохакинга Молоствова предостерегла от опасности самостоятельного назначения кето-диеты

Кето-диета представляет серьезную угрозу для здоровья, если ее начать без консультации со специалистом. Эксперт в области биохакинга Мария Молоствова рассказала ИА RuNews24.ru о потенциальных рисках этого метода похудения.

Суть кето-диеты заключается в высоком содержании жиров и низком содержании углеводов в рационе. Этот подход заставляет организм использовать жиры как основной источник энергии при дефиците углеводов. Хотя такая диета может быть полезной для людей с определенными заболеваниями, например, эпилепсией, длительное ее применение может увеличить риск смерти на 40%, особенно для женщин.

«Кето-диета может стать угрозой даже для здоровых людей», — подытожила эксперт.

Помимо прочего, изменения в метаболизме могут вызвать инсулинорезистентность, снижение энергетических запасов, головокружения, потерю мышечной массы, психологические заболевания, изменение гормонального фона и нарушение здоровья репродуктивной системы, написала «ТСН24».