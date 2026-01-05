Эксперт TROUVER Шэньхан отметил, что сушку феном зимой можно применять только с использованием защитных средств

Уход за волосами в зимний период требует особого внимания, так как низкие температуры и сухие помещения оказывают негативное влияние на структуру волос. Менеджер отдела продуктов по уходу за волосами бренда TROUVER Ли Шэньхан предоставил рекомендации в беседе с «Газетой.Ru» по сохранению красоты и здоровья волос в неблагоприятных условиях зимы.

По словам эксперта, зимой локоны страдают от резких колебаний температуры и влажности. Перемещение из холода в нагретое помещение заставляет волокна волос сжиматься и расширяться, что приводит к потере влаги и устойчивости. Усугубляет ситуацию сухой воздух в помещениях, вытягивающий остаточную влагу из волосяной кутикулы.

Ли Шэньхан подчеркнул, что термообработка феном зимой должна осуществляться бережно, с использованием защитных средств. Сушка волос на высокой температуре приводит к дополнительному стрессу, так как горячий воздух высушивает пряди и провоцирует секущиеся концы. Оптимальным решением будет переключение фена на щадящий режим, позволяющий избежать теплового повреждения.

Важным моментом является поддержание водного баланса волос. Для этого необходимы увлажняющие косметические средства, такие как кремы и масла, которые образуют защитный слой, уменьшая испарение влаги. Включите в уход за волосами продукты с содержанием аминокислот, масел и протеинов, таких как алое вера, гиалуроновая кислота и витамин Е, обеспечивающих увлажнение и эластичность волос.

Применение правильной косметики позволит сохранить волосы здоровыми и красивыми в любое время года, подчеркивая естественный блеск и сияние ваших локонов.