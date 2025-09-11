Эксперт Sokolov Вериченко назвала заломы на коже признаком истощения организма

Даже короткие выходные порой не восстанавливают внутренние ресурсы организма. Истощение может проявляться через бледность лица, мешки под глазами, отечность и заломы в области щек и лба, предупредила руководитель направления косметики бренда Sokolov Мария Вериченко в беседе с РИАМО .

Чтобы мгновенно освежить внешний вид, эксперт посоветовала прибегнуть к средствам с кофеином, охлаждающим патчам, аппаратному массажу роллером или технике гуаша. Подобные процедуры стимулируют кровообращение, возвращая коже тонус буквально за считанные минуты.

По словам специалиста, при усилении мимических морщин необходимо пересмотреть ежедневный уход, добавив продукты с витамином С и кислотами. Витамин С способствует восстановлению яркости и защищает клетки от повреждений, а кислоты обновляют верхний слой дермы, обеспечивая гладкость поверхности, добавила газета «Петербургский дневник».