Эксперт SOKOLOV BEAUTY Вериченко рассказала, что термальные спреи помогут сохранить здоровье кожи во время путешествий

Во время отпуска состояние кожи может ухудшиться из-за смены климата, воды и привычного ухода. Могут появиться сухость, чувствительность, тусклость или избыточный блеск, рассказала «Известиям» руководитель направления SOKOLOV BEAUTY Мария Вериченко.

По ее словам, основные факторы, которые влияют на кожу в поездке — это солнце, морская или хлорированная вода, ветер и перепады температуры. Главный стресс-фактор — ультрафиолет, который ускоряет потерю влаги, ослабляет защитный барьер и может вызывать пигментацию.

Вериченко подчеркнула, что в отпуске ключевым элементом ухода становится регулярное использование средств с SPF. Их важно наносить не только утром, но и обновлять в течение дня, особенно после купания.

Морская вода усиливает сухость и стянутость кожи, а хлорированная может вызывать раздражение. После купания рекомендуется ополаскивать кожу чистой водой или использовать термальные спреи.

Ветер и сухой воздух также способствуют обезвоживанию кожи. В таких условиях важно усилить увлажнение и использовать средства, которые помогают удерживать влагу.

Эксперт посоветовала выстраивать уход по простому принципу: утром — мягкое очищение, увлажнение и защита от солнца, вечером — очищение и восстановление с помощью сывороток и насыщенных кремов. От агрессивных компонентов, таких как кислоты или ретинол, на время отпуска лучше отказаться.

Особое внимание следует уделять уязвимым зонам — губам, шее, зоне декольте и коже вокруг глаз. Они быстрее реагируют на внешние факторы и нуждаются в дополнительной защите.