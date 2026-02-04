Эксперт СберСтрахования Харина поделилась рекомендациями по профилактике рака для разных возрастных групп

В России каждый год выявляют сотни тысяч новых случаев онкологии, поэтому важно следить за здоровьем всех членов семьи и вовремя проводить профилактические проверки.

Дети

Хотя онкологические заболевания у детей встречаются редко, за их здоровьем нужно следить особенно внимательно. Наследственность — один из основных факторов риска: по данным ВОЗ, с ней связаны около 10% случаев рака у детей. Если ребенок стал чаще уставать, жалуется на головные боли или резко теряет вес, нужно запланировать визит к врачу.

Молодежь

По данным исследования, каждый пятый россиянин в возрасте 19–39 лет обращается к врачу только в экстренных случаях. Чтобы не допустить серьезного развития болезни, молодым людям важно проходить диспансеризацию не реже одного раза в три года.

Старшее поколение

После 40 лет риски для здоровья существенно возрастают из-за накопленного эффекта вредных привычек и хронического стресса. Поэтому диспансеризацию необходимо проходить ежегодно. В программу входят базовые обследования, а при необходимости врач назначит дополнительные исследования и консультации специалистов.

Пожилые

У людей старше 60 лет вероятность развития рака наиболее высока. Ежегодные плановые осмотры, анализы и скрининги позволяют вовремя принять меры и сохранить качество жизни. Важно также помогать пожилым родственникам сохранять активность.

Ранняя диагностика повышает шансы на успешное лечение. По данным Минздрава, если обнаружить рак на начальных стадиях, врачи могут полностью вылечить его в девяти случаях из 10.

Сегодня у семей есть все инструменты для защиты здоровья: бесплатная диспансеризация, современные методы диагностики и лечения, а также страховые программы, которые помогают во время борьбы с серьезными заболеваниями.