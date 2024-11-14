Эксперт рынка НТИ «Хелснет» Мартюшев-Поклад: изжога и газообразование сообщают о необходимости корректировки питания

Такие проблемы в организме как изжога, вздутие, газообразование и запоры сообщают о необходимости корректировки рациона питания. Об этом «Известиям» рассказал ведущий эксперт рынка НТИ «Хелснет» (HealthNet) Андрей Мартюшев-Поклад.

О необходимости изменить рацион говорят и нарушения сна, и проблемы с суставами.

«Если вас что-то регулярно беспокоит — скорее всего, нужно начинать с анализа и пересмотра рациона», — сказал медик.

Обычно человек не обращает внимание на бессонницу и понижение энергии, а это, как заметил собеседник, напрямую связано с тем, что он ест. Питание играет важную роль в поддержании здоровья и влияет на развитие хронических заболеваний, добавил Мартюшев-Поклад.