Эксперт РТУ МИРЭА Золотарева указала на риск развития аллергии из-за плесени в ванной

Плесень в ванной может вызывать аллергические реакции и заболевания дыхательных путей, сообщила старший преподаватель кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Мария Золотарева в беседе с « Газетой.ru ».

По словам эксперта, грибки рода Aspergillus и Penicillium активно размножаются в условиях повышенной влажности, температуры +20…+30 градусов и плохой вентиляции.

«Особенно быстро грибок развивается в пористых материалах — межплиточных швах, силиконовых герметиках и гипсокартонных конструкциях», — предупредила специалист.

Для профилактики образования плесени важно обеспечить стабильный воздухообмен, контролируя работу вытяжки и вентиляционного канала. Если уровень влажности превышает допустимый, следует использовать бытовые осушители воздуха.