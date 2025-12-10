Эксперт Роспотребнадзора Тотолян заявил, что уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом превышен в восьми субъектах России

В России наблюдается рост заболеваемости гриппом. По данным НИИ гриппа имени А.А. Смородинцева, вирусы активизировались в большинстве федеральных округов России. Однако в Роспотребнадзоре отмечают, что о полноценной эпидемии говорить пока рано, сообщил KP.RU .

Превышение пороговых уровней заболеваемости ОРВИ и гриппом зафиксировано в восьми из 89 субъектов России. Рост заражений отмечается преимущественно в регионах Дальнего Востока, Сибири и Урала.

Сейчас преобладает вирус гриппа А(H3N2). Директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора Арег Тотолян пояснил, что вирус A(H3N2) очень близок к вакцинному, но отличается несколькими мутациями.

По словам эксперта, возбудитель гриппа мутировал не настолько мощно, чтобы прививка оказалась бессильной. Исследования показали, что сыворотки крови вакцинированных людей имеют защитные уровни антител, позволяющие говорить об эффективности используемых в РФ вакцин на уровне примерно 80%.

Прививка защищает прежде всего от тяжелого течения болезни и опасных осложнений. Грипп способен запускать в организме процессы, которые приводят к поражению легких, сердца, головного мозга и даже к летальным исходам. Особенно велика угроза осложнений для ослабленных людей (детей, пожилых, с хроническими болезнями).