Эксперт Роспортребнадзора Циняева: гимнастика для глаз сохранит зрение ребенка

Специальная гимнастика для глаз поможет сохранить зрение ребенка и предотвратить развитие близорукости, дальнозоркости, астигматизма. Об этом рассказала специалист Роспотребнадзора Алина Циняева, сообщил телеканал «Санкт-Петербург».

По ее словам, комплекс простых упражнений для расслабления и укрепления мышц выполняется два-три раза в день. Также взрослым важно следить за положением ребенка за столом и раз в год приводить его на осмотр к врачу офтальмологу.

В преддверии нового учебногo годa Циняева порекомендовала родителям обратить внимание на то, прищуривается ли ребенок и устает ли при зрительных нагрузках.