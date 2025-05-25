Эксперт Роскачества Спеценко посоветовала избегать уличной еды с майонезом в жару

Глава Центра компетенций в области пищевой безопасности Роскачества Елена Спеценко в разговоре с RT призвала внимательнее относиться к хранению продуктов в жаркую погоду.

Специалист отметила, что скоропортящуюся пищу нужно хранить при температуре от +2 до +4 градусов, брать еду на природу в термосумках. Кроме того, стоит избегать уличной еды с майонезом и мясом, кремовых сладостей, сырых яиц и вздувшихся упаковок.

Желательно пить бутилированную или кипяченую воду. Важно соблюдать гигиену, а также отдельно нарезать сырую и готовую продукцию, тщательно готовить мясо и рыбу, подчеркнула Спеценко.