Эксперт Роскачества Махова развеяла миф о дефиците белка в веганском рационе

Утверждения о нехватке белков в вегетарианском и веганском рационах, а также о дороговизне растительного питания являются мифом. Об этом заявила руководитель Центра компетенций развития продукции на растительной основе Роскачества Олеся Махова в разговоре с «Известиями» .

Как отметила специалист, белка достаточно в бобовых, орехах, тофу и киноа. Они являются хорошими источниками протеина, которые не уступают животным аналогам. Базовые веганские продукты — доступные крупы, овощи и фрукты. Дорого обходятся лишь заменители мяса и сыра, но они необязательны.

«На самом деле растительные продукты содержат все необходимые аминокислоты, просто их нужно грамотно комбинировать», — добавила эксперт.

Миф о невкусности опровергается современными технологиями приготовления пищи. Для здорового веганского питания важно разнообразие и понимание основ диетологии, подчеркнула Махова.