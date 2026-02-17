Эксперт РОСБИОТЕХа Таранова предложила приготовить блины из гречневой или овсяной муки

Кандидат технических наук, заведующая кафедрой зерна, кондитерских и хлебопекарных технологий Университета РОСБИОТЕХ Елена Таранова рассказала RT , что использование разных видов муки при приготовлении блинов имеет важное значение для здоровья.

Эксперт объяснила, что цельнозерновая мука содержит больше пищевых волокон, чем мука высшего сорта. Благодаря этому готовое блюдо обогащается клетчаткой, растительным белком, витаминами группы B, токоферолами и минеральными веществами, включая железо, магний и цинк.

Таранова подчеркнула, что присутствие частичек оболочек зерна в муке замедляет усвоение углеводов. Она также предложила использовать гречневую, овсяную или ржаную муку. Так, гречневые и ржаные блины вызывают плавный подъем уровня глюкозы.