Старший преподаватель кафедры пищевой безопасности университета РОСБИОТЕХ Ксения Кузнецова предупредила о вреде быстрого размораживания мяса в горячей воде. Об этом сообщила «Газета.ru» .

По словам эксперта, такая процедура создает комфортные условия для активного размножения микроорганизмов, поскольку наружные слои мяса подвергаются быстрому нагреванию, а внутренняя часть остается замороженной.

Как пояснила специалист, в поверхностных зонах продукта образуется зона повышенного риска, где опасные бактерии, такие как сальмонеллы и кишечная палочка, начинают интенсивно размножаться, вызывая порчу мяса. Помимо этого, быстрое изменение температуры нарушает структуру белковых молекул, что приводит к потере сочности и жесткости мяса после готовки.