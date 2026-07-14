Эксперт РОСБИОТЕХа Кузнецова рассказала, что натуральный крыжовник неоднороден по размеру

Крыжовник — выносливая ягода, но при выращивании в промышленных масштабах часто используют фунгициды и инсектициды. Старший преподаватель кафедры пищевой безопасности Университета РОСБИОТЕХ Ксения Кузнецова рассказала URA.RU , как выбрать натуральный крыжовник и снизить концентрацию химических веществ.

По словам эксперта, крыжовник созревает естественным путем в июле и августе. В остальное время на прилавках можно найти продукт из хранилищ или импортные сорта, выращенные по интенсивным технологиям.

«С точки зрения вкуса и натуральности лучше продукция от локальных производителей, которая попадает на рынки. Такая ягода часто собрана вручную, имеет разный размер, естественный матовый налет и яркий аромат. Однако покупать ее лучше на официальных рынках, где продавец обязан иметь документы на продукцию», — уточнила технолог.

Как понять, что крыжовник без химикатов? Натуральный крыжовник неоднороден по размеру и имеет естественные пятнышки на кожице.

«Природа не использует сортировочные машины. На одной ветке всегда висят плоды разного калибра, а кожица часто имеет тонкие полупрозрачные жилки или естественные пятнышки. Наличие легкого матового воскового налета — абсолютная норма», — отметила Кузнецова.

Идеально круглые, гладкие, толстые ягоды, похожие на елочные игрушки, — результат перекорма удобрениями. У свежего, минимально обработанного крыжовника хвостики остаются зелеными, упругими и плотно прилегают к ягоде. Темные, ломкие или отсутствующие хвостики говорят о долгом хранении.