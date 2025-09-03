Эксперт РОСБИОТЕХа Кулач предупредила о риске заражения анизакидозом через роллы

Многие считают шаурму потенциально опасной едой, однако суши и роллы могут представлять не меньший риск для здоровья. Об этом « Газете.ru » рассказала доцент кафедры ветеринарно-санитарной экспертизы и биологической безопасности РОСБИОТЕХа Полина Кулач.

По словам эксперта, блюдо представляет опасность из-за вероятности отравления сырой рыбой. Высокое содержание соли в соусах также создает дополнительную нагрузку на организм. А некоторые сорта рыбы содержат повышенное количество ртути.

«Неправильное хранение увеличивает риск развития микроорганизмов», — отметила специалист.

Кулач предупредила, что анизакидоз, возникающий при поедании недостаточно просоленной или необработанной рыбы, является распространенным паразитарным заболеванием. Признаки заражения включают тошноту, боли в кишечнике и проявления аллергии. Другой угрозой являются ленточные черви, попадающие в организм при употреблении пресноводной рыбы.