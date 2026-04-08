Эксперт РОСБИОТЕХа Фоменко рассказала, на что обращать внимание при выборе колбасных изделий

Заведующая кафедрой пищевой безопасности Университета РОСБИОТЕХ Наталья Фоменко рассказала «Газете.Ru» , на что обращать внимание при выборе колбасных изделий.

Важно смотреть на процент мышечной ткани в продукте. ГОСТ 23670-2019 предусматривает следующие категории по содержанию мышечной ткани в вареных колбасах:

— Категория А — более 60% мышечной ткани (например, «Говяжья», «Московская», «Докторская», «Столичная»). — Категория Б — от 40% до 60%. — Категория В — от 20% до 40%. — Категория Г — от 5% до 20%.

Полукопченые колбасы (ГОСТ 34162-2017) имеют другие значения: — Категория А — не меньше 80%. — Категория Б — от 60 до 80%. — Категория В — от 40 до 60%. — Категория Г — от 20 до 40%. — Категория Д — от 5 до 20%.

«При выборе колбасных изделий категорий В и ниже обращайте внимание на состав продукции. В колбасах низких категорий больше половины массы изделия состоит не из полезного животного белка, а из плохо усваиваемой соединительной ткани», — посоветовала эксперт.

В качественной колбасе должны быть натуральные специи, такие как черный перец, чеснок, кориандр. Нитрит натрия (Е250), который используется во всех колбасах, является консервантом и фиксатором окраски.

Среди нежелательных ингредиентов — глутамат натрия (Е621), гидрогенизированные жиры, растительные белки и соя, фосфаты и нитраты, крахмал и гели, трансглютаминаза. Эти компоненты могут негативно влиять на здоровье.