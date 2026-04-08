Эксперт РОСБИОТЕХа Фоменко рассказала, на что обращать внимание при выборе колбасных изделий
Заведующая кафедрой пищевой безопасности Университета РОСБИОТЕХ Наталья Фоменко рассказала «Газете.Ru», на что обращать внимание при выборе колбасных изделий.
Важно смотреть на процент мышечной ткани в продукте. ГОСТ 23670-2019 предусматривает следующие категории по содержанию мышечной ткани в вареных колбасах:
— Категория А — более 60% мышечной ткани (например, «Говяжья», «Московская», «Докторская», «Столичная»). — Категория Б — от 40% до 60%. — Категория В — от 20% до 40%. — Категория Г — от 5% до 20%.
Полукопченые колбасы (ГОСТ 34162-2017) имеют другие значения: — Категория А — не меньше 80%. — Категория Б — от 60 до 80%. — Категория В — от 40 до 60%. — Категория Г — от 20 до 40%. — Категория Д — от 5 до 20%.
«При выборе колбасных изделий категорий В и ниже обращайте внимание на состав продукции. В колбасах низких категорий больше половины массы изделия состоит не из полезного животного белка, а из плохо усваиваемой соединительной ткани», — посоветовала эксперт.
В качественной колбасе должны быть натуральные специи, такие как черный перец, чеснок, кориандр. Нитрит натрия (Е250), который используется во всех колбасах, является консервантом и фиксатором окраски.
Среди нежелательных ингредиентов — глутамат натрия (Е621), гидрогенизированные жиры, растительные белки и соя, фосфаты и нитраты, крахмал и гели, трансглютаминаза. Эти компоненты могут негативно влиять на здоровье.