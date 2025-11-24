Эксперт РАН Москалев заявил, что рекорды мировых долгожителей могут быть неверны из-за особенностей законодательства

Член-корреспондент РАН, директор Института биологии старения и медицины здорового долголетия Российского научного центра хирургии имени академика Б.В. Петровского Алексей Москалев в эфире радио «Комсомольская правда» обсудил, сколько лет на самом деле может прожить человек.

По словам ученого, уникальные случаи долгожительства, такие как история француженки Жанны Кальман, прожившей около 121 года, вызывают сомнения из-за возможных подмен и особенностей законодательства.

Москалев отметил, что большинство достоверно подтвержденных случаев долгожительства не превышают 110 лет. Появление «супердолгожителей» в некоторых районах мира он связал с особенностями законов и учета, например, в Японии люди иногда скрывают смерть пожилых родственников, чтобы продолжать получать пенсию.

Реальные пределы человеческой жизни остаются неизвестными, но изучение привычек долгожителей помогает понять, как сохранить здоровье и активность в старости.