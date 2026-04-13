Эксперт Ralf Ringer Ильюшин объяснил, что босоногая обувь положительно влияет на опорно-двигательный аппарат
Босоногая обувь разработана для того, чтобы максимально приблизить ощущения от ходьбы босиком, при этом защищая стопы от внешних воздействий. Руководитель службы подготовки производства Ralf Ringer Сергей Ильюшин рассказал «Известиям» о ключевых особенностях таких моделей.
По его словам, в такой обуви подошва значительно тоньше, чем в обычной, благодаря чему при ходьбе задействуются практически все мышцы стопы. Отсутствие высокого каблука и толстого амортизирующего слоя заставляет организм перераспределять нагрузку на связки и мелкие мышцы.
«Это приводит к их постепенному укреплению, улучшению кровоснабжения и в целом положительно влияет на опорно-двигательный аппарат», — отметил эксперт.
Многие люди обращаются к босоногой обуви из-за хронической усталости ног, болезненных ощущений в стопе и голени, а также напряжения в пояснице. Однако, как пояснил Ильюшин, резкий переход на такой формат не рекомендуется.