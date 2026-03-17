Эксперт по здоровью Шейкина отметила массовое переосмысление современных стандартов красоты

Современные стандарты красоты подвергаются переосмыслению. Все больше людей отказываются от стремления к «идеальному» телу и отдают предпочтение осознанному подходу к здоровью. Об этом рассказала основатель студии Лары Шелл Лариса Шейкина в комментарии RuNews24.ru .

По ее словам, сегодня стандарты красоты меняются. На смену вопросу «Как я выгляжу?» приходит вопрос «Как я себя чувствую?». Новый тренд — осознанность вместо насилия над собой. Люди выбирают физические нагрузки и питание, которые соответствуют их характеру и образу жизни.

Популярны занятия, которые дают результат без изнурительных тренировок и диет. Например, возрождение советских методик тренировки спортсменов с помощью биомеханической стимуляции. Современные технологии в сочетании с классическими подходами позволяют сэкономить время и силы.

Таким образом, «культ тела» трансформируется в стремление к здоровой психике и долголетию. Главное — постоянная энергия для жизни и принятие естественных изменений возраста.