Эксперт по сну Мурадова призвала готовиться к путешествию за одну-две недели

Консультант по вопросам сна Елена Мурадова в беседе с RuNews24.ru поделилась советами по быстрой адаптации к изменению часовых поясов.

Она подчеркнула, что значительные различия во времени могут представлять трудности для организма, особенно если разница превышает четыре часа. Рекомендуется заранее готовиться к таким путешествиям, начиная адаптационные процессы за одну-две недели до поездки. Например, полезно постепенно сдвигать время подъема и засыпания на 15 минут ежедневно, чтобы облегчить переход к новому режиму, написали «Известия».

Еще одно важное замечание касается эмоционального состояния перед путешествием. Рекомендуется избегать стресса и чрезмерных впечатлений, чтобы минимизировать возможные сложности адаптации. Мурадова также посоветовала брать с собой привычные предметы, ассоциирующиеся с комфортом и сном, например, любимое одеяло или мягкую игрушку.