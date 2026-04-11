Эксперт по сну Мартинес посоветовала ложиться спать в промежуток между 21 и 23 часами

Слишком ранний или слишком поздний отход ко сну может негативно сказаться на здоровье человека. Такое мнение высказала координатор рабочей группы по хронобиологии Испанского общества сна Мария Хосе Мартинес, сообщила Lenta.ru.
По словам эксперта, лучшее время для начала ночного отдыха — это промежуток между 21:00 и 23:30. Отход ко сну в другое время может привести к нарушению ритма и стать причиной хронической усталости, метаболических нарушений и повышенного риска сердечно-сосудистых заболеваний.
Взрослому человеку необходимо спать не менее семи часов в сутки, добавил MK.Ru.
