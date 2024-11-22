Эксперт по развитию мозга Пойманова: просмотр ТВ со смартфоном в руках нарушает концентрацию

Если часто повторять одни и те же действия, то закрепляются поведенческие паттерны и формируются нейронные связи, изменить которые или перестроить потом очень сложно. Об этом сайту телеканала «Санкт-Петербург» рассказала эксперт по развитию мозга Дарья Пойманова.

Она объяснила, что у многих людей сейчас наблюдаются проблемы с концентрацией, потому что они привыкли все время отвлекаться. Например, они смотрят фильм и параллельно сидят в смартфоне. Или делают еще какие-то вещи параллельно, все время переключая внимание.

В результате это приводит к тому, что человек просто забывает, как долго концентрироваться на чем-то одном. Это касается как взрослых, так и детей. Но для последних это особенно плохо, потому что в раннем возрасте формируются привычки, которые останутся с человеком на всю жизнь, добавила эксперт.