Эксперт по пожарной безопасности Кузнецов посоветовал не зажигать бенгальские огни за новогодним столом

Эксперт по пожарной безопасности Константин Кузнецов предупредил, что использование бенгальских огней в доме может привести к тому, что на праздничном столе появится «алюминиевый салат». Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда» .

Большое количество осыпающейся алюминиевой стружки при горении может попасть в блюда.

«При их (бенгальских огней — Прим. ред.) использовании большое количество обгоревшей алюминиевой стружки обсыпается в том числе и в праздничный салат. Вряд ли это достойное применение этих устройств. Поэтому все-таки пиротехникой лучше пользоваться на улице», — объяснил специалист.

Он также напомнил, что пиротехнику нельзя использовать вблизи плотной городской застройки, так как горящие материалы могут вызвать пожар, попав в открытое окно. Приобретать новогодние огни рекомендуется в специализированных магазинах, чтобы минимизировать риски возникновения чрезвычайных ситуаций.