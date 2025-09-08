Эксперт по питанию Сычевская посоветовала хранить продукты в холодильнике в стеклянных контейнерах

В быстром темпе современной жизни правильное хранение продуктов — это мастерство, позволяющее надолго сохранить их качество. Эксперт по питанию медиаплатформы Food.ru Алена Сычевская поделилась с Life рекомендациями по оптимальному хранению продуктов в холодильнике.

Как отметила специалист, зелень, такую как укроп и петрушку, лучше всего хранить в слегка влажной бумажной салфетке, в полиэтиленовом пакете или контейнере с крышкой. Овощи, включая морковь и свеклу, следует размещать в специальных ящиках нижнего отделения холодильника. Огурцы рекомендуется заворачивать в бумажные полотенца или помещать в вентилируемый контейнер.

По словам эксперта, фрукты нужно держать отдельно, там, где хорошая вентиляция. Мясо и рыбу стоит хранить в герметичных контейнерах на нижних полках холодильника. Для хранения продуктов стоит выбирать стеклянные емкости с плотными крышками.

Для заморозки продуктов важно соблюдать сроки: овощи, ягоды и фрукты — 8–12 месяцев, рыба — три–шесть месяцев, мясо — два–девять месяцев, курица и индейка — три месяца.