Эксперт по питанию Львович посоветовала использовать разделочные доски из стекла и камня

Кандидат технических наук, эксперт по питанию Нелли Львович поделилась советами по использованию разделочных досок. Об этом сообщила радиостанция « Говорит Москва ».

Специалист подчеркнула необходимость разделения досок для разных типов продуктов. Это важно, поскольку мясо, рыба и птица могут быть источником вредных микробов.

«То есть отдельная доска для мяса, птицы, рыбы сырой. И отдельная для того, что уже готово, например для сырых овощей для салата», — пояснила Львович.

По ее словам, такой подход помогает минимизировать риск перекрестного загрязнения. Эксперт также рекомендовала использовать доски из стекла и камня, так как они легче очищаются и более безопасны, добавил RT.