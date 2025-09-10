Эксперт по питанию Львович посоветовала использовать разделочные доски из стекла и камня
Кандидат технических наук, эксперт по питанию Нелли Львович поделилась советами по использованию разделочных досок. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».
Специалист подчеркнула необходимость разделения досок для разных типов продуктов. Это важно, поскольку мясо, рыба и птица могут быть источником вредных микробов.
«То есть отдельная доска для мяса, птицы, рыбы сырой. И отдельная для того, что уже готово, например для сырых овощей для салата», — пояснила Львович.
По ее словам, такой подход помогает минимизировать риск перекрестного загрязнения. Эксперт также рекомендовала использовать доски из стекла и камня, так как они легче очищаются и более безопасны, добавил RT.