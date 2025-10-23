Эксперт по питанию Анищенкова сообщила, что рассол должен полностью покрывать грибы при заготовках

Руководитель направления «Продукты питания» фонда «Закон и здоровье» Ольга Анищенкова подчеркнула необходимость стерилизации и соблюдения определенных правил при заготовке грибов. Об этом сообщило РИАМО .

Специалист указала на важность тщательной обработки тары для предотвращения роста микроорганизмов.

«Грибы следует перебрать, убрать все червивые, подгнившие, имеющие следы укусов или просто ядовитые образцы, а также листья, куски мха и другую грязь», — отметила эксперт.

По ее словам, рассол должен полностью покрывать грибы. Таким образом удастся избежать развития плесени и вредных бактерий, добавил RT.