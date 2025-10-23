Эксперт по питанию Анищенкова сообщила, что рассол должен полностью покрывать грибы при заготовках
Руководитель направления «Продукты питания» фонда «Закон и здоровье» Ольга Анищенкова подчеркнула необходимость стерилизации и соблюдения определенных правил при заготовке грибов. Об этом сообщило РИАМО.
Специалист указала на важность тщательной обработки тары для предотвращения роста микроорганизмов.
«Грибы следует перебрать, убрать все червивые, подгнившие, имеющие следы укусов или просто ядовитые образцы, а также листья, куски мха и другую грязь», — отметила эксперт.
По ее словам, рассол должен полностью покрывать грибы. Таким образом удастся избежать развития плесени и вредных бактерий, добавил RT.